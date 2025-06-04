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Непросте рішення, – президент Нью-Йорка пояснив рішення звільнити тренера

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 08:08
Непросте рішення, – президент Нью-Йорка пояснив рішення звільнити тренера
Том Тібодо
Getty Images

Президент Нью-Йорка Леон Роуз прокоментував рішення франшизи звільнити Тома Тібодо з посади головного тренера.

Пресслужба Нікс виступила із відповідною заявою.

"Наша організація цілком сфокусована на тому, щоб виграти титул чемпіонів. Саме це бажання змусило нас ухвалити дуже непросте рішення – звільнити Тома Тібодо.

Ми неймовірно вдячні Тому за те, що він вкладав своє серце і душу в кожен день роботи на посаді наставника Нікс. Протягом п’яти сезонів він керував командою з гідністю та професіоналізмом, а також досяг чудових успіхів на майданчику – чотири виходи в плейоф і чотири перемоги в серіях плейоф", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Нью-Йорк з Тібодо на чолі вперше за останні 25 років зіграв у фінальній серії своєї конференції, але там команда поступилась Індіані.

Раніше повідомлялось, що форвард Індіани може пропустити перший матч фінальної серії НБА.

Нью-Йорк Нікс НБА Том Тібодо

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