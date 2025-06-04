Непросте рішення, – президент Нью-Йорка пояснив рішення звільнити тренера

Президент Нью-Йорка Леон Роуз прокоментував рішення франшизи звільнити Тома Тібодо з посади головного тренера.

Пресслужба Нікс виступила із відповідною заявою.

"Наша організація цілком сфокусована на тому, щоб виграти титул чемпіонів. Саме це бажання змусило нас ухвалити дуже непросте рішення – звільнити Тома Тібодо.



Ми неймовірно вдячні Тому за те, що він вкладав своє серце і душу в кожен день роботи на посаді наставника Нікс. Протягом п’яти сезонів він керував командою з гідністю та професіоналізмом, а також досяг чудових успіхів на майданчику – чотири виходи в плейоф і чотири перемоги в серіях плейоф", – йдеться у повідомленні.