Форвард Індіани може пропустити фінал НБА

Форвард Індіани Пейсерс Джарас Вокер може пропустити фінал плейоф НБА проти Оклахоми.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст травмував гомілку у переможному шостому поєдинку фінальної серії Сходу проти Нью-Йорка.

Тренер Пейсерс Рік Карлайл заявив, що він не впевнений у тому, чи зможе Вокер відновитись до початку фіналу чемпіонату.

"Він молодий і це плюс. Я не бачив епізоду, тому не можу сказати напевно, але коли хлопець падає та не може піднятись – ви завжди очікуєте затамувавши подих", – прокоментував травму Вокера Карлайл.

Зазначимо, що в матчі проти Нікс форвард провів на паркеті усього сім хвилин, записавши на свій рахунок два очка та одне підбирання.

Нагадаємо, від Західної конференції фіналістом стала Оклахома-Сіті Тандер. Перший матч фінальної серії заплановано на шосте червня.