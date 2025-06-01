Форвард Індіани може пропустити фінал НБА
Джарас Вокер
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Форвард Індіани Пейсерс Джарас Вокер може пропустити фінал плейоф НБА проти Оклахоми.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст травмував гомілку у переможному шостому поєдинку фінальної серії Сходу проти Нью-Йорка.
Тренер Пейсерс Рік Карлайл заявив, що він не впевнений у тому, чи зможе Вокер відновитись до початку фіналу чемпіонату.
"Він молодий і це плюс. Я не бачив епізоду, тому не можу сказати напевно, але коли хлопець падає та не може піднятись – ви завжди очікуєте затамувавши подих", – прокоментував травму Вокера Карлайл.
Зазначимо, що в матчі проти Нікс форвард провів на паркеті усього сім хвилин, записавши на свій рахунок два очка та одне підбирання.
Нагадаємо, від Західної конференції фіналістом стала Оклахома-Сіті Тандер. Перший матч фінальної серії заплановано на шосте червня.