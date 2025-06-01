Індіана переграла Нью-Йорк та виграла Східну конференцію

У ніч з 31 травня на 1 червня відбувся шостий матч фінальної серії Сходу між Індіаною та Нью-Йорком.

Пейсерс переграли суперників з рахунком 125:108 та здобули не тільки перемогу у конференції, а й путівку у фінал НБА.

Найкращим гравцем матчу став Паскаль Сіакам, який набрав 31 очко та виконав 5 підбирань.

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал Сходу, 1 червня

Індіана – Нью-Йорк 125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31) (4:2 в серії)

Зазначимо, що востаннє Індіана вигравала конференцію у 2000 році – тоді у фіналі команда здолала також Нікс. Втім, вирішальну серію сезону НБА команда програла Лос-Анджелес Лейкерс.

Пейсерс жодного разу не перемагали в НБА у своїй історії, але мають три перемоги в межах Американській баскетбольній асоціації (АБА) – 1970, 1972, 1973.

Нагадаємо, від Західної конференції фіналістом стала Оклахома-Сіті Тандер. Перший матч фінальної серії заплановано на шосте червня.