Півфіналіст плейоф НБА сезону 2024/25 звільнив головного тренера

Головний тренер клубу НБА Нью-Йорк Нікс Том Тібодо залишив посаду головного тренера команди.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, у клубі ухвалили рішення про звільнення 67-річного фахівця. В Нікс налаштовані на боротьбу за чемпіонство у НБА та вважають, що зміна тренера стане наступним кроком на шляху до цієї мети.

BREAKING: The New York Knicks are relieving Tom Thibodeau of his duties as head coach, sources tell ESPN. Thibodeau led the Knicks to their first East Finals in 25 years, made playoffs in 4 of 5 years and led Knicks to consecutive 50+ win seasons for first time since the 1990s. pic.twitter.com/B7w8KhoEcF — Shams Charania (@ShamsCharania) June 3, 2025

Як відомо, Нікс поступилися Індіані (2:4 у серії) у півфінальній серії плейоф . Команда вперше з 2000 року дійшла фіналу Східної конференції НБА.

Крім того, за керівництва Тібодо Нью-Йорк виходив у плейоф у чотирьох сезонах з п'яти. Американець очолив команду у 2020 році.