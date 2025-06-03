Півфіналіст плейоф НБА сезону 2024/25 звільнив головного тренера
Том Тібодо
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Головний тренер клубу НБА Нью-Йорк Нікс Том Тібодо залишив посаду головного тренера команди.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.
За інформацією джерела, у клубі ухвалили рішення про звільнення 67-річного фахівця. В Нікс налаштовані на боротьбу за чемпіонство у НБА та вважають, що зміна тренера стане наступним кроком на шляху до цієї мети.
Як відомо, Нікс поступилися Індіані (2:4 у серії) у півфінальній серії плейоф . Команда вперше з 2000 року дійшла фіналу Східної конференції НБА.
Крім того, за керівництва Тібодо Нью-Йорк виходив у плейоф у чотирьох сезонах з п'яти. Американець очолив команду у 2020 році.