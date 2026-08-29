Ковляр – про перемогу над Грецією у відборі на ЧС-2027: Ми виконали своє завдання

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр прокоментував перемогу над Грецією (82:76) у другому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Слова 24-річного баскетболіста цитує Суспільне Спорт.

Ковляр став найрезультативнішим гравцем матчу. Він зазначив, що команда зуміла виконат поставлене завдання.

"На 100% не було легко. Ми знали, з ким будемо грати. Не знав, що ми їх ніколи не перемагали у своїй історії – це також досягнення. Ми виконали своє завдання, перемогли і їдемо далі до Чорногорії брати своє", – сказав Ковляр.

Українець також відреагував на заяви представників збірної Греції перед матчем, коли суперники наголошували, що приїхали за перемогою.

"Бачив кілька інтерв'ю перед матчем, коли і тренерський штаб, і гравці Греції казали, що їдуть сюди перемагати. Але казати – одне, а діяти – інше. Ви можете казати, коли приїхали і виконали", – зазначив баскетболіст.

У заключній чверті Греція видала ривок із 10 очок та скоротила відставання, однак українцям вдалося втримати перевагу.

"Треба розуміти, що це баскетбол. Не кожного матчу, але трапляється доволі часто – навіть у Євролізі, коли команда має якусь перевагу, а суперник починає наздоганяти. Потрібно залишатися спокійними, триматися плану та розуміти, що команда може якось спробувати провокувати, і спокійно закінчувати гру. Це спорт, не варто на це реагувати. Ми закінчили гру так, як повинні були", – підсумував Ковляр.

Після перемоги над Грецією Україна зберегла друге місце в групі I другого раунду кваліфікації ЧС-2027. В активі команди Айнарса Багатскіса п'ять перемог та дві поразки.

Наступний матч українці проведуть проти Чорногорії. Поєдинок відбудеться 31 серпня о 21:30 за київським часом.