Відчуття, що ми повинні поїхати туди й, вибачте, "вбити" їх: Ковляр – про матч із Чорногорією у відборі на ЧС-2027

Захисник збірної України Олександр Ковляр заявив, що на матчі із національною командою Чорногорії потрібно мати заобрійну мотивацію та настрій, аби обіграти суперників.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Відчуття, що ми повинні поїхати туди й, вибачте, "вбити" їх. Таке має бути налаштування і такий буде в мене настрій. Це все, що я можу сказати. Хочу, аби ми всією командою досягли другого чемпіонату світу в нашій історії". Я вважаю, що у нас є всі шанси завершити це вікно на позитивній ноті, але я не буду казати багато про це. Вважаю, що ми маємо просто поїхати й виконати завдання".

Нагадаємо, що у попередньому матчі відбору підопічні Айнарса Багатскіса у запеклій боротьбі вирвали звитягу над "еллінами" із рахунком 82:76.

Далі на нашу команду 31 серпня очікує протистояння з Чорногорією. Воно розпочнеться на арені "Moraca Sports Centre" о 21:30 (за київським часом).

"Червоні" оголосили розширений склад на матчі першого ігрового вікна другого етапу кваліфікації світової першості. Водночас тренерський штаб "синьо-жовтих" вже назвав заявку на гру.

До неї не потрапили форвард Артем Ковальов і розігруючий Денис Лукашов, який залишив розташування "синьо-жовтих" з особистих причин.