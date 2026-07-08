Розігруючий збірної України претендує на звання MVP першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027

Розігруючий збірної України з баскетболу Олександр Ковляр претендує на звання найціннішого гравця першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

В 6 матчах у складі національної команди Ковляр у середньому набирав 19.0 очка, 6.7 передачі, 4.5 підбирання та 1.0 перехоплення, реалізуючи 56.3% двоочкових та 36.6% триочкових кидків.

Ковляр взяв учать в усіх матчах кваліфікації, розпочав усі шість поєдинків у стартовій п'ятірці та отримував у середньому по 30 хвилин ігрового часу.

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У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.

Нагадаємо, у наступному раунді відбору "синьо-жовті" зіграють з Грецією, Португалією та Чорногорією, які вийшли з групи B.