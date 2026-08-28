Ковляр: Очікую агресивної гри від збірної Греції

Один із лідерів збірної України з баскетболу Олександр Ковляр поділився очікуваннями від матчу проти національної команди Греції у межах відбору на ЧС-2027.

Його слова цитує "Суспільне Спорт".

" Побачимо, у якому фізичному стані вони будуть. Але я очікую дуже агресивної гри з їхнього боку, адже їм так само потрібна ця перемога, як і нам. Ми не збираємося відступати і також маємо нав'язати фізичну гру. Побачимо, хто отримає з цього більше плюсів".

Плеймейкер додав, що головна мета для команди – вихід на світову першість.

"Я просто намагаюся грати у свою гру та допомагати збірній вийти на чемпіонат світу. Якщо ми досягнемо успіху, це буде лише другий чемпіонат світу в нашій історії. Загалом у нас зараз молода команда з кількома дуже досвідченими ветеранами, тож очікую, що ми зможемо досягти поставленої мети. Я буду дуже задоволений, якщо все так і станеться".

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Ковляр зізнається, що зараз весь фокус на збірній Греції. На Чорногорію налаштування будуть потім.

"Зараз усі думки про Грецію. Чорногорія буде вже потім. Просто намагатимуся грати у свою гру та викладатися на максимум. Якщо виконаю свої завдання, то все буде позитивно".

Матч із Грецією відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Старт – 19:00.

"Синьо-жовті" за підсумками першого етапу мають 4 перемоги при 2 поразках. Команда Васіліса Спануліса у другий етап пробилася, маючи 3 перемоги і таку ж кількість невдач.

31 серпня наша збірна гратиме проти Чорногорії на виїзді – і навіть за тисячі кілометрів від дому українські вболівальники будуть поруч із командою. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, об'єднує всіх, хто цінує справжні емоції великого баскетболу. Підтримуй Україну в Копенгагені разом із GGBET!

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