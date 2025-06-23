Оклахома-Сіті – чемпіон НБА сезону 2024/25

Оклахома-Сіті перемогла Індіану в сьомому матчі фіналу НБА 2025 року та здобула чемпіонський титул.

Уже в першій четверті важкої травми зазнав лідер гостей Тайріз Халібертон. Захисник "іноходців" не вдало оступився та не зміг повернутися на паркет.

Рівна гра – очко в очко тривала аж до середини третьої 12-хвилинки, коли Оклахома забила три триочкових поспіль і зробила мініривок – 9:0. Власне цей епізод і визначив долю чемпіонського титулу, Індіана не змогла оговтатись, почала часто втрачати м’яч на веденні та майже нічого не влучала з-за дуги. Без свого лідера підопічні Ріка Карлайла збилися на індивідуальні дії та важкі, непідготовлені кидки.

CASON WALLACE 3.

I-HART STEAL.

CASON WALLACE TOUGH LAY.



OKC is mayhem as the Thunder go up 9 in GAME 7 on ABC 🗣️🔊🔊 pic.twitter.com/eHeBpSKAFn — NBA (@NBA) June 23, 2025

Господарі ж відчули запах перемоги та продовжували збільшувати відрив. На рубежі третьої та четвертої чвертей господарі дали 19:2 та зняли питання чемпіона. За 8 хвилин до завершення основного часу перевага Тандер становила 21 очко.

SGA TRIPLE FOR 25 POINTS 🔥



The #KiaMVP is WILLING the Thunder in Game 7!



🏆 OKC leads in 4Q on ABC 🏆 pic.twitter.com/tiDjZbTakK — NBA (@NBA) June 23, 2025

THE MOMENT THE OKC THUNDER BECAME NBA CHAMPIONS 🤩⚡ pic.twitter.com/jqxefzjn3h — ESPN (@espn) June 23, 2025

MVP фіналу було визнано захисника чемпіона Шая Гілджеса Александера.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, гра №7, 23 червня

Оклахома – Індіана 103:91 (25:22, 22:26, 30:24, 22:24)

Огляд матчу

Оклахома вперше в новітній історії та вдруге загалом стала чемпіоном. У 1979 році Сіетл Суперсонікс, правонаступником якого є Тандер, здобули свій єдиний титул.

У 2008 році франшиза переїхала до Оклахоми, і в сезоні 2011/12 дісталися фіналу, де без шансів програли Маямі (4:1).

Для Індіани цей фінал став другим в історії – у сезоні 1999/00 "іноходці" програли Лейкерс у 6 матчах.