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Оклахома-Сіті – чемпіон НБА сезону 2024/25

Андрій Твердохліб — 23 червня 2025, 05:49
Оклахома-Сіті – чемпіон НБА сезону 2024/25
Getty Images

Оклахома-Сіті перемогла Індіану в сьомому матчі фіналу НБА 2025 року та здобула чемпіонський титул.

Уже в першій четверті важкої травми зазнав лідер гостей Тайріз Халібертон. Захисник "іноходців" не вдало оступився та не зміг повернутися на паркет.

Рівна гра – очко в очко тривала аж до середини третьої 12-хвилинки, коли Оклахома забила три триочкових поспіль і зробила мініривок – 9:0. Власне цей епізод і визначив долю чемпіонського титулу, Індіана не змогла оговтатись, почала часто втрачати мяч на веденні та майже нічого не влучала з-за дуги. Без свого лідера підопічні Ріка Карлайла збилися на індивідуальні дії та важкі, непідготовлені кидки.

Господарі ж відчули запах перемоги та продовжували збільшувати відрив. На рубежі третьої та четвертої чвертей господарі дали 19:2 та зняли питання чемпіона. За 8 хвилин до завершення основного часу перевага Тандер становила 21 очко.

MVP фіналу було визнано захисника чемпіона Шая Гілджеса Александера.

Баскетбол – НБА-2024/25
Фінал, гра №7, 23 червня

Оклахома Індіана 103:91 (25:22, 22:26, 30:24, 22:24)

Огляд матчу

Оклахома вперше в новітній історії та вдруге загалом стала чемпіоном. У 1979 році Сіетл Суперсонікс, правонаступником якого є Тандер, здобули свій єдиний титул.

У 2008 році франшиза переїхала до Оклахоми, і в сезоні 2011/12 дісталися фіналу, де без шансів програли Маямі (4:1).

Для Індіани цей фінал став другим в історії – у сезоні 1999/00 "іноходці" програли Лейкерс у 6 матчах.

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