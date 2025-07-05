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Власники новоспеченого чемпіона НБА роздумують про продаж франшизи

Олексій Погорелов — 5 липня 2025, 09:57
Оклахома-Сіті Тандер
Оклахома-Сіті Тандер
Getty Images

Група власників Оклахома-Сіті Тандер на чолі з Клеєм Беннеттом розглядає варіант із продажем франшизи на піку її вартості.

Про це повідомляє BasketNews з посиланням на Беррі Тремела з Tulsa World.

Згідно з джерелом, Беннетт і його партнери розглянуть можливість продажу ОКС в найближчому майбутньому. Можливо, це станеться ще до відкриття нової арени в 2028 році, на будівництво якої витратять 1 мільярд доларів.

Тремел зазначає, що група власників Тандер, яка складається здебільшого з місцевих бізнес-лідерів, усім з яких зараз більше 65 років, вже реалізувала своє початкове бачення: привезла команду НБА в Оклахома-Сіті, зробила її конкурентоспроможною та культурно вкоріненою франшизою, а тепер ще й виграла Кубок Ларрі О'Браєна.

Група Беннетта придбала команду Сіетл Суперсонікс у 2006 році за 350 мільйонів доларів. У 2008 році франшиза була перевезена в Оклахому та перейменована в Оклахома-Сіті Тандер.

Повідомляється, що за нинішнього ринку за продаж баскетбольного клубу Беннетт та його партнери можуть отримати понад 3,5 мільярда.

Нагадаємо, що світовий рекорд з продажу франшизи належатиме Лейкерс, коли угода між родиною Басс та Марком Волтером на 10 мільядів буде схвалена власниками клубів НБА.

баскетбол НБА Оклахома-Сіті Тандер

Оклахома-Сіті Тандер

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