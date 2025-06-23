Уперше в історії НБА 7 різних команд виграли 7 чемпіонських титулів поспіль

У ніч з 22 на 23 червня Оклахома-Сіті перемогла Індіану в сьомому матчі фіналу НБА 2025 року та здобула чемпіонський титул.

Вирішальна зустріч завершилася з рахунком 103:91 та стала історичною. Сьомий рік поспіль у Національній баскетбольній асоціації чемпіоном стала інша команда.

Цього року свій титул не зумів захистити Бостон, який зазнав поразки від Нью-Йорка. Востаннє два фінали поспіль вигравали легендарні Голден Стейт Ворріорс у 2017-2018 роках.

Зазначимо, що це досягнення сталося б за будь-яких умов, адже жоден із півфіналістів нинішньої кампанії не вигравав титул за останні сім років (Оклахома, Індіана, Міннесота, Нью-Йорк).

Останні 7 чемпіонів НБА

Чемпіони НБА з 2019-го

2019: Торонто Репторс

2020: Лос-Анджелес Лейкерс

2021: Мілвокі Бакс

2022: Голден Стейт Ворріорс

2023: Денвер Наггетс

2024: Бостон Селтікс

2025: Оклахома-Сіті Тандер

First time in NBA history, we have 7 different champions in 7 consecutive seasons. pic.twitter.com/MoQXgYle65 — CBS Sports (@CBSSports) June 23, 2025

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер був визнаний найціннішим гравцем Фіналу НБА. Окрім того цього року він став й MVP регулярного сезону