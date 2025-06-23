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Гілджес-Александера визнали MVP фінальної серії НБА

Олексій Погорелов — 23 червня 2025, 08:00
Шай Гілджес-Александер
Шай Гілджес-Александер
Оклахома-Сіті Тандер

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер був визнаний найціннішим гравцем Фіналу НБА.

Про це повідомляє сайт НБА.

У ніч на сьогодні, 23 червня, Тандер обіграли Індіану (103:91) в сьомому матчі фінальної серії та вперше в історії франшизи стали чемпіонами НБА.

Найціннішим гравцем Фіналу був визнаний чинний MVP регулярного сезону Шай Гілджес-Александер. 

У фінальній серії ШГА набирав у середньому за гру 30,3 очка, 4,6 підбирання, 5,6 передачі, 1,9 перехоплення, 1,6 блок-шота за 38,2 хвилини на майданчику. Він реалізовував 44,3% кидків з гри, 24,2% – з-за дуги та 91,4% штрафних.

Враховуючи попередні результати, 26-річний канадець приєднався до елітної компанії легенд НБА.

Досягнення ШГА

  • перший гравець в історії, якого визнали MVP регулярки, MVP фіналу конференції та MVP Фіналу в один сезон;
  • перший з часів Стефа Каррі (2015), кому вдалося виграти звання MVP регулярки та титул чемпіона НБА за один сезон;
  • четвертий за всю історію та перший з часів Шакіла О'Ніла (2000), хто за один сезон став найкращим скорером ліги, MVP та чемпіоном;
  • обійшов Майкла Джордана за найвищим показником набраних очок у середньому за гру в чемпіонський сезон (32,7 проти 32,6).

Нагадаємо, що ще по ходу першої чверті Індіана втратила свого лідера в особі Тайріза Халібертона. У захисника підозра на розрив ахіллового сухожилля.

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