Гілджес-Александера визнали MVP фінальної серії НБА

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер був визнаний найціннішим гравцем Фіналу НБА.

Про це повідомляє сайт НБА.

У ніч на сьогодні, 23 червня, Тандер обіграли Індіану (103:91) в сьомому матчі фінальної серії та вперше в історії франшизи стали чемпіонами НБА.

Найціннішим гравцем Фіналу був визнаний чинний MVP регулярного сезону Шай Гілджес-Александер.

У фінальній серії ШГА набирав у середньому за гру 30,3 очка, 4,6 підбирання, 5,6 передачі, 1,9 перехоплення, 1,6 блок-шота за 38,2 хвилини на майданчику. Він реалізовував 44,3% кидків з гри, 24,2% – з-за дуги та 91,4% штрафних.

Shai Gilgeous-Alexander is the 2025 NBA Finals MVP! pic.twitter.com/odn5kESjkA — NBA (@NBA) June 23, 2025

Враховуючи попередні результати, 26-річний канадець приєднався до елітної компанії легенд НБА.

Досягнення ШГА

перший гравець в історії, якого визнали MVP регулярки, MVP фіналу конференції та MVP Фіналу в один сезон;

перший з часів Стефа Каррі (2015), кому вдалося виграти звання MVP регулярки та титул чемпіона НБА за один сезон;

четвертий за всю історію та перший з часів Шакіла О'Ніла (2000), хто за один сезон став найкращим скорером ліги, MVP та чемпіоном;

обійшов Майкла Джордана за найвищим показником набраних очок у середньому за гру в чемпіонський сезон (32,7 проти 32,6).

Нагадаємо, що ще по ходу першої чверті Індіана втратила свого лідера в особі Тайріза Халібертона. У захисника підозра на розрив ахіллового сухожилля.