Новоспечений чемпіон НБА провів обмін двох Джонсів з Вашингтоном

В межах міжсезоння НБА відбувся черговий трейд, цього разу за участі нового чемпіона ліги в особі Оклахоми.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Тандер домовилися з Вашингтоном про обмін Джонса на Джонса. В результаті угоди ОКС отримали Колбі Джонса, а в зворотньому напрямку відправився Діллон Джонс разом із майбутнім піком другого раунду.

Зазначимо, що для столичної команди це вже другий трейд цього літа. Раніше "чарівники" провели обмін з Новим Орлеаном за участі Сі Джея МакКоллума та Джордана Пула.

Нагадаємо, що Клівленд та Чикаго також оформили трейд Лонзо Болла, який змінив команду.

Раніше стало відомо, під яким номером виступатиме Максим Шульга у складі Бостон Селтікс.