Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Новоспечений чемпіон НБА провів обмін двох Джонсів з Вашингтоном

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 10:24
Діллон Джонс
Діллон Джонс
Instagram Діллона Джонса

В межах міжсезоння НБА відбувся черговий трейд, цього разу за участі нового чемпіона ліги в особі Оклахоми.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Тандер домовилися з Вашингтоном про обмін Джонса на Джонса. В результаті угоди ОКС отримали Колбі Джонса, а в зворотньому напрямку відправився Діллон Джонс разом із майбутнім піком другого раунду.

Зазначимо, що для столичної команди це вже другий трейд цього літа. Раніше "чарівники" провели обмін з Новим Орлеаном за участі Сі Джея МакКоллума та Джордана Пула.

Нагадаємо, що Клівленд та Чикаго також оформили трейд Лонзо Болла, який змінив команду.

Раніше стало відомо, під яким номером виступатиме Максим Шульга у складі Бостон Селтікс.

баскетбол НБА Вашингтон Візардс Оклахома-Сіті Тандер

Оклахома-Сіті Тандер

Початок нової династії: як Оклахома стала чемпіоном НБА
Уперше в історії НБА 7 різних команд виграли 7 чемпіонських титулів поспіль
Гілджес-Александера визнали MVP фінальної серії НБА
У Халібертона підозра на розрив ахіллового сухожилля
Оклахома-Сіті – чемпіон НБА сезону 2024/25

Останні новини