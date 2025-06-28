Шульга обрав номер, під яким гратиме за Бостон

Українець Максим Шульга виступатиме за Бостон Селтікс під 29-м номером.

Про це пише інсайдер Марк Даміко.

11 номер, під яким наш баскетболіст грав за молодіжну збірну та команду VCU у NCCA, у Бостоні зайнятий: під ним виступає захисник Пейтон Прітчард. Тож тепер Максим гратиме з цифрою 29 на спині.

Ще два гравці, які приєдналися до Селтікс, також обрали собі номери: Уго Гонсалес – номер 28, а Амарі Вільямс – 77.

Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року. Це перший за 7 років випадок, коли українця обрано на драфті НБА.

Шульга підпише з Бостоном двосторонній контракт. Це означає, що баскетболіст зможе виступати як за Селтікс у НБА, так і за їхній фарм-клуб у G-Лізі.

Раніше повідомлялося про результати другого раунду драфту НБА-2025.