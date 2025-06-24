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Чемпіон Баскетбол

Новий Орлеан та Вашингтон влаштували обмін за участі скандального чемпіона НБА

Олексій Погорелов — 24 червня 2025, 23:00
Джордан Пул
Джордан Пул
Вашингтон Візардс

Вашингтон та Новий Орлеан доєдналися до активностей міжсезоння, влаштувавши свій трейд.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, Візрадс отримали від "пеліканів" Сі Джея МакКоллума, Келлі Олініка та майбутній драфт-пік другого раунду.

У зворотньому напрямку вирушили Джордан Пул, Саддік Бей та 40-й пік цьогорічного драфту.

33-річний МакКоллум перебуває на спливаючому контракті, за сезон-2025/26 він заробить 30,6 мільйона доларів. Угода 26-річного Пула розрахована ще на два роки та 65,9 мільйона.

Варто зазначити, що з усіх чотирьох гравців тільки Джордан Пул ставав чемпіоном НБА. Це трапилося у 2022 році, коли він виступав у складі Голден Стейт.

У жовтні того ж року стався інцидент, який вплинув на подальшу кар'єру баскетболіста. Під час тренування в результаті конфлікту Пул отримав по обличчю від Дреймонда Гріна.

Це мало негативний ефект на атмосферу в команді, яка провалилася у плейоф. Через це влітку 2023 року Ворріорз відправили Джордана у Вашингтон.

У сезоні-2024/25 Джордан Пул був найкращим скорером Візардс, набираючи в середнььому по 20,5 очка, 3 підбирання, 4,5 передачі та 1,3 перехоплення у 68 матчах.

У той же час Сі Джей МакКоллум зіграв у 56 поєдинках, у яких набирав 21,1 очка, 3,8 підбирання і 4,1 передачі.

Раніше стало відомо, що Бостон Селтікс все ж таки організували обмін гравця стартової п'ятірки, який допоміг команді здобути титул чемпіона НБА минулого року.

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