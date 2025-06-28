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Чикаго обміняв Болла в Клівленд

Олександр Булава — 28 червня 2025, 18:55
Чикаго обміняв Болла в Клівленд
Лонзо Болл
NBACentral

Чикаго обміняв 27-річного розігруючого Лонзо Болла у Клівленд Кавальєрс. Взамін Буллз отримали 24-річного легкого форварда Айзека Окоро.

Про це повідомляє авторитетний американський інсайдер ESPN Шемс Чаранія в Instagram.

Лонзо в минулому сезоні Національної баскетбольної асоціації зіграв у 35 матчах. У середньому за гру він набирав 7,6 очка, робив 3,4 підбирання, віддавав 3,3 передачі, а також здійснював 1,3 перехоплення.

Айзек у складі Клівленда зіграв 55 матчів. У середньому за матч Окоро набирав 6,1 очка, робив 2,4 підбирання і віддавав 1,3 передачі.

Нагадаємо, що український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року. Це перший за 7 років випадок, коли українця обрано на драфті НБА.

Раніше повідомлялося, що Шульга обрав номер, під яким гратиме за Бостон.

НБА Клівленд Кавальєрс Чикаго Буллз

Чикаго Буллз

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