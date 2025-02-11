Правильні речі правильним способом: генменеджер Мілуокі пояснив причину обміну друга Янніса

Вперше після дедлайну обмінів НБА 2025 року генеральний менеджер Мілуокі Бакс Джон Хорст поспілкувався з журналістами про рішення обміняти Кріса Міддлтона.

Слова 41-річного американця наводить The Athletic.

"Це, мабуть, найскладніша угода, яку я коли-небудь робив: з людської точки зору, з точки зору складу, культури команди, нашої спільноти. Я неймовірно близький з Крісом особисто, з його сім'єю. Я люблю їх. У мене вдома, напевно, більше джерсі Міддлтона, ніж будь-кого іншого. І в моєму домі все ще буде більше джерсі Міддлтона, ніж будь-кого іншого. Тож мені не комфортно через це", – сказав Хорст.

Але генменеджер також сказав, що йому довелося відкласти свої особисті почуття в сторону і здійснити обмін, який, на його думку, допоможе Бакс максимально використати поточне чемпіонське вікно.

"Я вірю, що ми зробили правильні речі з правильних причин і, сподіваюсь, у правильний спосіб".

Нагадаємо, що Кріс Міддлтон був другою зіркою Мілуокі, коли франшиза стала чемпіоном НБА у 2021 році. Але подальші травми так і не дозволили другу Янніса Адетокумбо повернутися на попередній рівень.

У підсумку Бакс відправили 33-річного свінгмена у Вашингтон в обмін на Кайла Кузму.

Раніше стало відомо, що сам Янніс буде змушений пропустити Матч всіх зірок 2025 року. Комісар НБА Адам Сільвер визначив гравця, який замінить "Грік Фріка" під час зіркового вікенду.