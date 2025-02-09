Янніс вимушено пропустить Матч всіх зірок-2025
Суперзірка Мілуокі Янніс Адетокумбо зазнав пошкодження, через яке він буде змушенйи пропустити майбутній зірковий вікенд НБА.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За інформацією джерела, 30-річний грек пропустить весь наступний тиждень через легке розтягнення литкового м'яза. Тому він не зможе зіграти в Матчі всіх зірок-2025.
Очікується, що Адетокумбо, який не грає з 2 лютого, повернеться на майданчик невдовзі після зіркового вікенду НБА.
Нагадаємо, що Янніс Адетокумбо був обраний в якості гравця стартового складу на МВЗ-2025, після чого його до своєї команди взяв Чарльз Барклі.
Цього сезону "Грік Фрік" взяв участь у 41 матчі, в яких набирав у середньому 31,8 очка, 12,2 підбирання та 5,9 передачі. Мілуокі наразі посідає п'яте місце таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог 27-23.
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