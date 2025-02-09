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Янніс вимушено пропустить Матч всіх зірок-2025

Олексій Погорелов — 9 лютого 2025, 19:08
Янніс Адетокумбо
Янніс Адетокумбо
NBA Analysis Network

Суперзірка Мілуокі Янніс Адетокумбо зазнав пошкодження, через яке він буде змушенйи пропустити майбутній зірковий вікенд НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, 30-річний грек пропустить весь наступний тиждень через легке розтягнення литкового м'яза. Тому він не зможе зіграти в Матчі всіх зірок-2025.

Очікується, що Адетокумбо, який не грає з 2 лютого, повернеться на майданчик невдовзі після зіркового вікенду НБА.

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Нагадаємо, що Янніс Адетокумбо був обраний в якості гравця стартового складу на МВЗ-2025, після чого його до своєї команди взяв Чарльз Барклі.

Цього сезону "Грік Фрік" взяв участь у 41 матчі, в яких набирав у середньому 31,8 очка, 12,2 підбирання та 5,9 передачі. Мілуокі наразі посідає п'яте місце таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог 27-23.

Раніше Джиммі Батлер поділився враженнями від свого обміну та дебюту за Голден Стейт, та поговорив про Маямі.

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Янніс Адетокумбо

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