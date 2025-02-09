Янніс вимушено пропустить Матч всіх зірок-2025

Суперзірка Мілуокі Янніс Адетокумбо зазнав пошкодження, через яке він буде змушенйи пропустити майбутній зірковий вікенд НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, 30-річний грек пропустить весь наступний тиждень через легке розтягнення литкового м'яза. Тому він не зможе зіграти в Матчі всіх зірок-2025.

Очікується, що Адетокумбо, який не грає з 2 лютого, повернеться на майданчик невдовзі після зіркового вікенду НБА.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo will be sidelined through the next week due to a mild calf strain and will miss the NBA All-Star Game next Sunday, sources tell ESPN. Antetokounmpo, out since Feb. 2, is expected to return to action shortly after All-Star break. pic.twitter.com/wl8Lu6yWNq — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Нагадаємо, що Янніс Адетокумбо був обраний в якості гравця стартового складу на МВЗ-2025, після чого його до своєї команди взяв Чарльз Барклі.

Цього сезону "Грік Фрік" взяв участь у 41 матчі, в яких набирав у середньому 31,8 очка, 12,2 підбирання та 5,9 передачі. Мілуокі наразі посідає п'яте місце таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог 27-23.

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