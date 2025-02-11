Затніться на**й: К'юбан відповів фанатам Далласа, які закликали звільнити генменеджера через обмін Дончича

Минулої ночі відбулася цікава сцена за участю фанатів Даллас Маверікс та колишнього власника франшизи Марка К'юбана.

Про це повідомляє ESPN.

Під час матчу, який Даллас програв Сакраменто (128:129 ОТ), двоє вболівальників тримали в руках великі плакати з написом "ЗВІЛЬНІТЬ НІКО", натякаючи на генерального менеджера організації Ніко Гаррісона.

Цікаво, що на початку гри один з цих чоловіків опинився на екранах арени. У цей час він вигукував "Звільніть Ніко". Після цього картинка швидко переключилася на інше зображення.

Пізніше охорона вивела з трибун інших двох чоловіків, один з яких був у джерсі збірної Словенії. Вони кричали на К'юбана, який знаходився на своєму звичайному місці біля лавки запасних Маверікс.

"Заткніться на**й та сядьте б**ха на місця!", – відповів К'юбан.

Він розповів, що вболівальники, чиї місця знаходилися приблизно на 20 рядів позаду нього, кричали: "Звільніть Ніко!", коли Даллас виконував штрафні кидки, і знову під час критичного володіння наприкінці гри.

К'юбан сказав, що не лаявся, поки вболівальники не почали показувати на нього пальцями і кричати, хоча він не знав, що вони говорили.

Ніко Гаррісон зазнав різкої негативної реакції після того, як 2 лютого він організував шокуючу угоду, в результаті якої Лука Дончич став гравцем Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса.

Раніше Марк К'юбан поставив цікаве питання засновнику Microsoft Біллу Гейтсу, зробивши аналогію із обміном Луки Дончича.

А Патрік Дюмон, яктий входить до групи нових власників Маверікс, доволі жорстко натякнув, чому клуб відмовився від словенської зірки.