Визначився гравець, який замінить Адетокумбо на Матчі зірок

Плеймейкер Атланти Трей Янг замінить Янніса Адетокумбо на Матчі зірок.

Про це повідомила пресслужба Національної баскетбольної асоціації.

Цього сезону баскетболіст набирає 23,5 очка та віддає 11,4 передачі за 36 хвилин на паркеті.

Для 26-річного Трея це буде четвертий поєдинок зіркового вікенду за кар'єру.

Atlanta Hawks guard Trae Young has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo on Team Chuck in the 2025 NBA All-Star Game.



Young has earned his fourth NBA All-Star selection. He is averaging 23.5 points and an… pic.twitter.com/vnQUMfZ67i — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2025

Нагадаємо, грецький баскетболіст Мілвокі пропустить Матч зірок НБА-2025 через травму.

Пропустить Матч зірок і Ентоні Девіс, який вибув через травму приблизно на місяць.