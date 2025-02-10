Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначився гравець, який замінить Адетокумбо на Матчі зірок

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 17:05
Визначився гравець, який замінить Адетокумбо на Матчі зірок
Трей Янг
x.com/NBAPR

Плеймейкер Атланти Трей Янг замінить Янніса Адетокумбо на Матчі зірок.

Про це повідомила пресслужба Національної баскетбольної асоціації.

Цього сезону баскетболіст набирає 23,5 очка та віддає 11,4 передачі за 36 хвилин на паркеті.

Для 26-річного Трея це буде четвертий поєдинок зіркового вікенду за кар'єру.

Нагадаємо, грецький баскетболіст Мілвокі пропустить Матч зірок НБА-2025 через травму.

Пропустить Матч зірок і Ентоні Девіс, який вибув через травму приблизно на місяць.

Атланта Матч зірок Янніс Адетокумбо НБА

Матч зірок

Леброн і Девіс знову разом: визначилися склади команд на Матч зірок
Визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА 2025
Визначено стартові п'ятірки Матчу Зірок Суперліги
У матчі зірок-2019 Схід переміг Захід
Матч зірок-2019 чемпіонату України відбудеться у Рівному

Останні новини