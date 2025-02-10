Визначився гравець, який замінить Адетокумбо на Матчі зірок
Трей Янг
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Плеймейкер Атланти Трей Янг замінить Янніса Адетокумбо на Матчі зірок.
Про це повідомила пресслужба Національної баскетбольної асоціації.
Цього сезону баскетболіст набирає 23,5 очка та віддає 11,4 передачі за 36 хвилин на паркеті.
Для 26-річного Трея це буде четвертий поєдинок зіркового вікенду за кар'єру.
Нагадаємо, грецький баскетболіст Мілвокі пропустить Матч зірок НБА-2025 через травму.
Пропустить Матч зірок і Ентоні Девіс, який вибув через травму приблизно на місяць.