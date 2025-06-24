Пішли шляхом Фінікса: Нью-Йорк бачить свого наступного тренера в асистенті Фінча з Міннесоти

Нью-Йорк Нікс знайшли третього кандидата на посаду головного тренера. Ним виявився асистент тренера Міннесоти Кріса Фінча, а саме Майка Норі.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, фронт-офіс фіналіста Східної конференції провів співбесіду з 51-річним американцем. До цього Нікс поспілкувалися з Майком Брауном та Тейлором Дженкінсом, які залишаються без роботи.

Норі працює помічником Кріса Фінча з 2021 року. Варто зазначити, що Майка не має досвіду самостійної роботи на чолі команди НБА. Схожим шляхом пішли Фінікс Санз, які призначили своїм новим головним тренером асистента Кенні Аткінсона з Клівленд Кавальєрс.

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До Тімбервулвз Норі встіг попрацювати асистентом у Торонто (2009-2013), Сакраменто (2013-2015), Денвері (2015-2018) та Детройті (2018-2021).

Нагадаємо, що Кріс Фінч був одним з головних кандидатів на посаду в Нью-Йорку, але Міннесота не дозволила їм вести переговори.

Нікс шукають собі нового головного тренера після того, як був звільнений Том Тібодо. За цей час пошуків не тільки Тімбервулвз встигли відмовити Нью-Йорку.