Нью-Йорк змінив тактику пошуку нового тренера після серії невдалих переговорів

Нью-Йорк Нікс визначилися з новими кандидатами на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє The Athletic.

Отримавши серію відмов, фронт-офіс Нью-Йорка дійшов висновку, що треба шукати тренера не в інших командах, а серед тих, хто зараз залишається без роботи.

Саме тому Нікс збираються провести переговори з колишнім наставником Сакраменто Майком Брауном та екстренером Мемфіса Тейлором Дженкінсом. Очікується, що до них у списку доєднаються ще кілька імен.

Нагадаємо, що Нью-Йорк звільнив Тома Тібодо з посади головного тренера після програшу Індіані у фіналі Східної конференції.

Після цього Нікс запитували дозвіл у інших клубів НБА на інтерв'ю з їхніми наставниками, але щоразу їм відмовляли.