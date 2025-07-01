Екстренер Леня став головним фаворитом на посаду в Нью-Йорку

Нью-Йорк Нікс проведуть другу співбесіду з колишнім головним тренером Сакраменто Кінгз Майком Брауном.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, це робить 55-річного фахівця головним претендентом на посаду тренера Нью-Йорка, який також провів по одній співбесіді з Тейлором Дженкінсом, Майкою Норі та Джеймсом Боррего.

Майк Браун у сезоні-2022/23, першому на чолі Сакраменто, допоміг Кінгз перервати 16-річну посуху, вивівши команду в плейоф. За це його одноголосно визнали тренером року.

Влітку 2024 року Браун підписав новий контракт з організацією. Але, незважаючи на це, його звільнили з посади тренера в грудні минулого року.

До роботи в Сакраменто Браун двічі очолював Клівленд та провів трохи більше одного року на чолі Лейкерс.

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