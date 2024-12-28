Лень залишився без тренера: Сакраменто звільнив Брауна, який влітку підписав новий контракт

Сакраменто Кінгз відправили у відставку головного тренера Майка Брауна, з яким клуб минулого літа продовжив контракт.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Just In: The Sacramento Kings are parting ways with head coach Mike Brown, sources told ESPN. pic.twitter.com/mNdn5EOv4U — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

Генеральний директор Монте МакНейр назвав цей крок "важким рішенням" і подякував вже колишньому тренеру за його роботу. Виконувати обов'язки тимчасового тренера буде асистент Брауна Даг Крісті.

За інформацією джерела, Сакраменто повідомив Брауна про його звільнення по телефону, коли він їхав до літака команди для вильоту на гру проти Лейкерс.

Кінгз прийняли рішення розстатися з 54-річним фахівцем у середині дня і вирішили зателефонувати йому до того, як він зайде в літак.

Минулого літа сторони продовжили співпрацю, підписавши новий трирічний контракт із зарплатою 8,5 мільйона доларів за сезон.

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За керівництва Майка Брауна Сакраменто виграв 107 ігор за 88 поразок за 2,5 сезони. В обох попередніх сезонах команда мала позитивний баланс перемог.

У своєму першому ж сезоні тренер вивів Кінгз з третього місця на Заході в плейоф, де вони не були 16 років.

Наразі команда Олексія Леня має п'ятиматчеву серію поразок, через що вона дванадцятою на Заході з балансом перемог 13-18.