Дворазовий тренер року НБА очолив Нью-Йорк Нікс

Майк Браун став головним тренером Нью-Йорк Нікс.

Про це інформує пресслужба клубу.

Браун приєднується до "Нікс" після трьох сезонів роботи головним тренером Сакраменто Кінгс (2022–2025), де його команда здобула 107 перемог при 88 поразках. У дебютному сезоні (2022–23) він привів "Кінгс" до 48 перемог і третього місця у Західній конференції.

Цей результат став восьмим найкращим у історії франшизи та найкращим з часів сезону 2004–05. Майка Брауна двічі визнавали тренером року в НБА: спершу в 2009 році за його роботу на чолі Клівленд Кавальєрс, потім у 2023 році, як головного тренера Сакраменто.

"Після ретельного та масштабного процесу пошуку ми раді оголосити Майка Брауна новим головним тренером Нью-Йорк Нікс. Майк тренував на найвищому рівні у нашому виді спорту та приносить із собою чемпіонське ДНК. Його досвід у фіналах НБА, чотири здобуті титули як асистента, а також вміння розвивати гравців допоможуть нам у прагненні принести чемпіонство до Нью-Йорка для наших уболівальників", – заявив президент клубу Леон Роуз.

Нью-Йорк посів третє місце в регулярному чемпіонаті, втім, у плейоф поступився Індіані.

На посаді головного тренера в таборі Нікс Браун замінив Тома Тібодо, якого клуб звільнив на початку червня.