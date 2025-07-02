Визначилися із вибором: дворазовий тренер року НБА очолить Нью-Йорк Нікс
Очікується, що Майк Браун стане наступним головним тренером Нью-Йорк Нікс.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Браун був єдиним кандидатом на посаду тренера Нікс, який проходив співбесіду два рази. 55-річний фахівець зустрічався з президентом клубу Леоном Роузом, керівництвом команди та власником Джеймсом Доланом.
Майк Браун залишається без роботи з грудня минулого року, коли його звільнили із Сакраменто Кінгз, з якими він перед початком сезону підписав новий контракт.
Нью-Йорк почав пошуки нового головного тренера після того, як з цієї посади звільнили Тома Тібодо. Нікс запросили дозвіл на інтерв'ю з п'ятьма головними тренерами, але отримали відмову від клубів, у яких ті працюють. Після цього вони провели співбесіди з кількома вільними фахівцями та асистентами.
Нагадаємо, що Майка Брауна двічі визначали тренером року в НБА: спершу в 2009 році за його роботу на чолі Клівленд Кавальєрс, потім у 2023 році, коли він перервав 16-річну посуху Сакраменто виходів у плейоф.
Раніше стало відомо, що у складі колишньої команди Майка Брауна, а саме Лос-Анджелес Лейкерс, назрів конфлікт: ЛеБрон Джеймс та Остін Рівз не хочуть грати з Лукою Дончичем.