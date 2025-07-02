Визначилися із вибором: дворазовий тренер року НБА очолить Нью-Йорк Нікс

Очікується, що Майк Браун стане наступним головним тренером Нью-Йорк Нікс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Браун був єдиним кандидатом на посаду тренера Нікс, який проходив співбесіду два рази. 55-річний фахівець зустрічався з президентом клубу Леоном Роузом, керівництвом команди та власником Джеймсом Доланом.

BREAKING: The New York Knicks are expected to land on two-time NBA Coach of the Year Mike Brown as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/LOXb74LFe4 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Майк Браун залишається без роботи з грудня минулого року, коли його звільнили із Сакраменто Кінгз, з якими він перед початком сезону підписав новий контракт.

Нью-Йорк почав пошуки нового головного тренера після того, як з цієї посади звільнили Тома Тібодо. Нікс запросили дозвіл на інтерв'ю з п'ятьма головними тренерами, але отримали відмову від клубів, у яких ті працюють. Після цього вони провели співбесіди з кількома вільними фахівцями та асистентами.

Нагадаємо, що Майка Брауна двічі визначали тренером року в НБА: спершу в 2009 році за його роботу на чолі Клівленд Кавальєрс, потім у 2023 році, коли він перервав 16-річну посуху Сакраменто виходів у плейоф.

Раніше стало відомо, що у складі колишньої команди Майка Брауна, а саме Лос-Анджелес Лейкерс, назрів конфлікт: ЛеБрон Джеймс та Остін Рівз не хочуть грати з Лукою Дончичем.