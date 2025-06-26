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Нью-Йорк Нікс збираються провести переговори з екстренером аутсайдера Східної конференції

Олексій Погорелов — 26 червня 2025, 08:27
Джеймс Боррего
Джеймс Боррего
НБА

Колишній головний тренер Шарлотт Горнетс Джеймс Боррего може очолити Нью-Йорк Нікс.

Про це повідомляє ESPN.

Нью-Йорк запланував співбесіду з 47-річним американцем, який зараз є асистентом Віллі Гріна в Новому Орлеані.

Боррего приєднався до Майки Норі, Майка Брауна та Тейлора Дженкінса в ролі претендента на посаду тренера в Нікс.

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Джеймс Боррего очолював Шарлотт протягом чотирьох сезонів (2018-2022). Він двічі виводив "шершнів" до турніру плей-ін. На момент свого звільнення фахівець виграв з командою 138 матчів та зазнав 163 поразок.

Нікс продовжуються пошуки нового головного тренера після звільнення Тома Тібодо з цієї посади. Нью-Йорк хотів домовитися з іншими кандидатами, але їхні роботодавці відмовили франшизі.

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