Еджкомб став найрезультативнішим дебютантом НБА в 21 столітті та третім – за всю історію

Олексій Погорелов — 23 жовтня 2025, 13:26
Захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Ві Джей Еджкомб вписав себе в історію НБА надуспішним дебютом у лізі.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 23 жовтня, Філадельфія на виїзді обіграла Бостон (117:116) у першому матчі сезону, який став для Еджкомба дебютним в НБА.

За 42 хвилини на паркеті 20-річний багамець зібрав статистичну лінію з 34 очок, 7 підбирань, 3 передач та одного перехоплення.

Еджкомб зі своїми 34 очками став найрезультативнішим дебютантом НБА у 21 столітті та третім за всю історію ліги. Рекорд належить легендарному Вілту Чемберлену, який у своєму першому поєдинку в НБА у 1959 році набрав 43 очки. На другому місці йде Френк Селві (1954 рік, 35 очок).

До того ж, Ві Джей переписав історію Філадельфії, ставши найрезультативнішим дебютантом в історії франшизи. Він перевершив досягнення Аллена Айверсона (30 очок у 1996 році).

Але і це ще не все. Еджкомб видав найбільш результативну першу чверть за всю історію НБА, набравши 14 очок. Попередній рекорд був встановлений у 2003 році ЛеБроном Джеймсом (12 очок).

Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба під загальним третім піком на Драфті НБА 2025 року.  Тоді ж Бостон отримав Макса Шульгу, який був задрафтований у другому раунді. Проте українець у матчі між Селтікс та Севенті Сіксерс участі не брав.

