Еджкомб став найрезультативнішим дебютантом НБА в 21 столітті та третім – за всю історію

Захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Ві Джей Еджкомб вписав себе в історію НБА надуспішним дебютом у лізі.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 23 жовтня, Філадельфія на виїзді обіграла Бостон (117:116) у першому матчі сезону, який став для Еджкомба дебютним в НБА.

За 42 хвилини на паркеті 20-річний багамець зібрав статистичну лінію з 34 очок, 7 підбирань, 3 передач та одного перехоплення.

Еджкомб зі своїми 34 очками став найрезультативнішим дебютантом НБА у 21 столітті та третім за всю історію ліги. Рекорд належить легендарному Вілту Чемберлену, який у своєму першому поєдинку в НБА у 1959 році набрав 43 очки. На другому місці йде Френк Селві (1954 рік, 35 очок).

VJ Edgecombe of the @sixers scored 34 points tonight, the third most ever by a rookie in his NBA debut.



▪️ Wilt Chamberlain: 43 PTS in 1959

▪️ Frank Selvy: 35 PTS in 1954

▪️ VJ Edgecombe: 34 PTS in 2025



Edgecombe broke Allen Iverson's 76ers record for points in a debut (30). pic.twitter.com/HXGkQOuzSQ — NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025

До того ж, Ві Джей переписав історію Філадельфії, ставши найрезультативнішим дебютантом в історії франшизи. Він перевершив досягнення Аллена Айверсона (30 очок у 1996 році).

Але і це ще не все. Еджкомб видав найбільш результативну першу чверть за всю історію НБА, набравши 14 очок. Попередній рекорд був встановлений у 2003 році ЛеБроном Джеймсом (12 очок).

Most points by a rookie in a 1st quarter of an NBA debut 👀



14 — VJ EDGECOMBE (TONIGHT)

12 — LeBron James (2003) https://t.co/ki9KGptFdv — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 23, 2025

Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба під загальним третім піком на Драфті НБА 2025 року. Тоді ж Бостон отримав Макса Шульгу, який був задрафтований у другому раунді. Проте українець у матчі між Селтікс та Севенті Сіксерс участі не брав.