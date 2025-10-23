Еджкомб став найрезультативнішим дебютантом НБА в 21 столітті та третім – за всю історію
Захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Ві Джей Еджкомб вписав себе в історію НБА надуспішним дебютом у лізі.
Про це повідомляє ESPN.
Сьогодні, 23 жовтня, Філадельфія на виїзді обіграла Бостон (117:116) у першому матчі сезону, який став для Еджкомба дебютним в НБА.
За 42 хвилини на паркеті 20-річний багамець зібрав статистичну лінію з 34 очок, 7 підбирань, 3 передач та одного перехоплення.
Еджкомб зі своїми 34 очками став найрезультативнішим дебютантом НБА у 21 столітті та третім за всю історію ліги. Рекорд належить легендарному Вілту Чемберлену, який у своєму першому поєдинку в НБА у 1959 році набрав 43 очки. На другому місці йде Френк Селві (1954 рік, 35 очок).
До того ж, Ві Джей переписав історію Філадельфії, ставши найрезультативнішим дебютантом в історії франшизи. Він перевершив досягнення Аллена Айверсона (30 очок у 1996 році).
Але і це ще не все. Еджкомб видав найбільш результативну першу чверть за всю історію НБА, набравши 14 очок. Попередній рекорд був встановлений у 2003 році ЛеБроном Джеймсом (12 очок).
Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба під загальним третім піком на Драфті НБА 2025 року. Тоді ж Бостон отримав Макса Шульгу, який був задрафтований у другому раунді. Проте українець у матчі між Селтікс та Севенті Сіксерс участі не брав.