Філадельфія здолала Бостон, скоротивши відставання у серії, чергова звитяга Сан-Антоніо у плейоф НБА

У ніч проти 29 квітня відбулися три матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія залишила усі сили на майданчику, аби здобути перемогу та скоротити серію очних протистоянь із Бостоном до мінімуму 2:3.

Тоді як Нью-Йорк вдруге поспіль переміг Атланту, повівши у лобовій дуелі 3:2.

У крайньому поєдинку Сан-Антоніо впевнено здолав Портленд. У серії – 4:1.

НБА – раунд плейоф

29 квітня

Бостон – Філадельфія 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28)

Нью-Йорк – Атланта 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25)

Сан-Антоніо – Портленд 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30)

Напередодні завершилися чергові ігри плейоф НБА.