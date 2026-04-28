Фінікс вчетверте програв Оклахомі, Денвер повернув інтригу у дуель з Міннесотою у плейоф НБА

У ніч проти 28 квітня відбулися три чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Орландо втретє переграв Детройт, довівши серію до 3:1 на свою користь.

Тоді як Оклахома-Сіті довів очну серію проти Фінікса вже до чотирьох перемог поспіль. Натомість Денвер переміг Міннесоту та повернув інтригу у лобове протистояння – 2:3.

Найрезультативнішими гравцями матчу став центровий Денвера Нікола Йокич та форвард Міннесоти Джуліус Рендл. В обох баскетболістів по 27 набраних очок.

НБА – раунд плейоф

28 квітня

Орландо – Детройт 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19)

Фінікс – Оклахома-Сіті 122:131 (33:37, 34:33, 31:31, 24:25)

Денвер – Міннесота 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38)

Напередодні закінчилися ще декілька ігор плейоф НБА.