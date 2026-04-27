Лейкерс вперше програв Г'юстону, розгромна перемога Бостона у плейоф НБА

У ніч із 26-го на 27-ме квітня відбулися чергові поєдинки раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Бостон переконливо "закрив" Філадельфію, довівши очну серію вже до 3:1 на свою користь.

Тоді як Лейкерс вперше програв Г'юстону за чотири останні матчі. Зірковий форвард Леброн Джеймс провів одну з найгірших своїх ігор, набравши лише 10 очок.

Перед цим ввечері, 26 квітня, Торонто обіграв Клівленд, а Портленд програв Сан-Антоніо.

НБА – раунд плейоф

26-27 квітня

Торонто – Клівленд 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31)

Портленд – Сан-Антоніо 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40)

Філадельфія – Бостон 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)

Г'юстон – Лейкерс 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)

Напередодні завершилися ще ігри плейоф НБА.