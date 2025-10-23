Результативність Михайлюка допомогла Юті переграти Кліпперс, Бостон поступився Філадельфії в НБА

У ніч з 22 на 23 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Святослав Михайлюк зіграв майже 25 хвилин за Юту проти Кліпперс – його 9 очок та 1 підбирання допомогли команді здобути перемогу.

Бостон мінімально поступився Філадельфії, Мемфіс переграв Нью-Орлеан, а 40 очок Віктора Вембаньями допомогли Сан-Антоніо здолати Даллас.

НБА – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Нью-Йорк – Клівленд 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)

Орландо – Маямі 125:121 (38:39, 32:26, 21:26, 35:30)

Шарлотт – Бруклін 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)

Атланта – Торонто 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)

Бостон – Філадельфія 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)

Мемфіс – Нью-Орлеан 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)

Мілуокі – Вашингтон 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)

Чикаго – Детройт 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 29:32)

Юта – Кліпперс 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)

Даллас – Сан-Антоніо 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)

Портленд – Міннесота 114:118 (35:33, 26:24, 34:31, 19:30)

Фінікс – Сакраменто 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)

Напередодні Голден Стейт Ворріорз на старті сезону переграли Лос-Анджелес Лейкерс, а Х'юстон розпочав кампанію з поразки Оклахомі.