Детройт втримав перемогу над Орландо, Г'юстон завдав поразки Лейкерс у плейоф НБА

У ніч проти 30 квітня відбулися три матчі плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму розпочала перемога Детройта над Орландо. Найкращим гравцем зустрічі став форвард Орландо Паоло Банкеро – 45 очок. Детройту вдалося скоротити відставання у серії до мінімального 2:3.

Ще результативнішу гру видали баскетболісти Клівленда та Торонто, де звитягу святкували господарі. Клівленд вийшов уперед в очних протистояннях 3:2.

У крайньому поєдинку Г'юстон вирвав перемогу у Лейкерс (2:3), хоча саме старт та кінець дуелі були за командою Леброна Джеймса, у якого 25 набраних балів.

НБА – раунд плейоф

30 квітня

Детройт – Орландо 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30)

Клівленд – Торонто 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17)

Лейкерс – Г'юстон 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)

Напередодні завершилися ще декілька ігор раунду плейоф НБА.