Зірковий гравець Фінікса підпише найдорожчу угоду в історії НБА

Фінікс Санз та Девін Букер, як очікується, підпишуть найбільший контракт в історії НБА.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стейн.

За інформацією джерела, цього міжсезоння Букер продовжить контракт з Фініксом, поставивши свій підпис під документами, розрахованими на два роки та 150 мільйонів доларів. Сторони зможуть оформити угоду, починаючи з 6 липня.

За один рік за цим контрактом 28-річний захисник зароблятиме 75 мільйонів – найбільша сума за всю історію НБА, яку отримуватиме баскетболіст щорічно.

Наступний сезон стане для Букера другим за чинним чотирирічним контрактом, за яким він отримає 220 мільйонів. Після підписання нової угоди Девін буде пов'язаний з організацією з Арізони до кінця сезону-2029/30.

Девін Букер провів усю свою 10-річну кар'єру в НБА у складі Фінікс Санз, які обрали його під загальним 13-м піком на драфті 2015 року. За цей час гравець довів команду до одногу Фіналу НБА (2021 рік). На його рахунку два потрапляння до символічної збірної (перша в 2022 році та третя в 2024 році), чотири поїздки на Матч всіх зірок, потрапляння до першої збірної новачків (2016) та перемога в конкурсі триочкових (2018) зіркового вікенду НБА.

У минулому регулярному сезоні Букер зіграв у 75 матчах, у яких набирав у середньому 25,6 очка, 4,1 підбирання та 7,1 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

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