Чинний чемпіон НБА вдруге отримав приз за спортивну поведінку
Захисник Бостон Селтікс Джру Холідей отримав трофей Джо Дюмарса за спортивну поведінку.
Про це повідомляє сайт НБА.
Ця нагорода стала 34-річного баскетболіста вже другою в кар'єрі. Першу він отримав за підсумком сезону-2020/21, коли він виступав у складі Мілуокі Бакс. Рекордсменом НБА за кількістю перемог в даній номінації є розігруючий Міннесота Тімбервулвз Майк Конлі, на рахунку якого чотири приза.
Кожна команда НБА номінувала одного зі своїх гравців на цю нагороду. Група керівників ліги обрала шістьох фіналістів (по одному з кожного дивізіону). Володаря нагороди обирали чинні гравці НБА.
Холідей отримав від колег 134 перших місця, що з великим відривом стало найкращим результатом. Загалом Джру заробив 3 046 очок. На другому місці розташувався центровий Клівленд Кавальєрс Джарретт Аллен (2 704), а на третьому – зірка Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг (2 640).
Вперше приз за спортивну поведінку був вручений після сезону-1995/96, а її лауреатом став Джо Дюмарс, на честь якого трофей потім і був названий.
Ця нагорода присуджується баскетболісту, який демонструє протягом регулярного сезону максимально коректну поведінку на майданчику, уособлюючи принцип фейр-плей і демонструючи ідеали в спорті.
Нагадаємо, що раніше НБА визначила переможця в номінації "Новачок року", а також назвала ім'я баскетболіста, який отримав звання найбільш прогресуючого гравця.