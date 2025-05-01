Чинний чемпіон НБА вдруге отримав приз за спортивну поведінку

Захисник Бостон Селтікс Джру Холідей отримав трофей Джо Дюмарса за спортивну поведінку.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця нагорода стала 34-річного баскетболіста вже другою в кар'єрі. Першу він отримав за підсумком сезону-2020/21, коли він виступав у складі Мілуокі Бакс. Рекордсменом НБА за кількістю перемог в даній номінації є розігруючий Міннесота Тімбервулвз Майк Конлі, на рахунку якого чотири приза.

The 2024-25 NBA Sportsmanship Award winner is... Jrue Holiday!



Holiday receives the Joe Dumars Trophy for the annual honor that recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. #NBAAwards pic.twitter.com/vePVK5Evj3 — NBA (@NBA) May 1, 2025

Кожна команда НБА номінувала одного зі своїх гравців на цю нагороду. Група керівників ліги обрала шістьох фіналістів (по одному з кожного дивізіону). Володаря нагороди обирали чинні гравці НБА.

Холідей отримав від колег 134 перших місця, що з великим відривом стало найкращим результатом. Загалом Джру заробив 3 046 очок. На другому місці розташувався центровий Клівленд Кавальєрс Джарретт Аллен (2 704), а на третьому – зірка Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг (2 640).

Вперше приз за спортивну поведінку був вручений після сезону-1995/96, а її лауреатом став Джо Дюмарс, на честь якого трофей потім і був названий.

Ця нагорода присуджується баскетболісту, який демонструє протягом регулярного сезону максимально коректну поведінку на майданчику, уособлюючи принцип фейр-плей і демонструючи ідеали в спорті.

Нагадаємо, що раніше НБА визначила переможця в номінації "Новачок року", а також назвала ім'я баскетболіста, який отримав звання найбільш прогресуючого гравця.