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НБА визначила фіналістів на нагороду найкращого одноклубника року та приз за спортивну поведінку

Олексій Погорелов — 2 квітня 2025, 21:28
Майк Конлі з нагородами
Майк Конлі з нагородами

НБА оприлюднила імена баскетболістів, які потрапили до списку фіналістів на дві сезонні нагороди.

Ці імена були опубліковані в соцмережах.

Першими стали відомими гравці, які претендують на нагороду найкращому одноклубнику року імені Тваймена-Стоукса.

Претенденти на нагороду найкращому одноклубнику:

  • Стівен Адамс (Х'юстон);
  • Ніколя Батюм (Кліпперс);
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк);
  • Стефен Каррі (Голден Стейт);
  • Тобаяс Гарріс (Детройт);
  • Ел Хорфорд (Бостон);
  • Джарен Джексон-молодший (Мемфіс);
  • Джеймс Джонсон (Індіана);
  • ДеАндре Джордан (Денвер);
  • Брук Лопес (Мілуокі);
  • Донован Мітчелл (Клівленд);
  • Джейлін Вільямс (Оклахома).

Трофей названий на честь Джека Тваймана та Моріса Стоукса. Вони разом грали в команді Рочестер/Цинциннаті Роялз (нинішні Сакраменто Кінгз) з 1955 по 1958 рік, поки кар'єра Стоукса не обірвалася після того, як він отримав травму голови від падіння під час гри проти Міннеаполіс Лейкерс (Лос-Анджелес Лейкерс).

Пізніше Стоукс був паралізований через посттравматичну енцефалопатію – травму мозку, яка пошкоджує центр управління рухами. Твайман став його законним опікуном і адвокатом до самої смерті Стоукса у 1970 році.

Нагороду присуджують найкращому одноклубнику, який демонстрирует самовіддану гру, прихильність і відданість своїй команді. Переможця визначають шляхом голосування серед баскетболістів ліги.

Вперше найкращий одноклубник року був нагороджений у 2013 році, це звання отримав Чонсі Біллапс, нинішній тренер Портленда. Рекорд за кількістю перемог в номінації належить зіхиснику Бостона Джру Холідею (3 рази). Чинним володарем є розігруючий Міннесоти Майк Конлі (вигравав два рази).

Також НБА визначила шістьох претендентів на приз за спортивну поведінку. Вперше нагорода була вручена за підсумками сезону-1995/96. Її першим лауреатом став Джо Дюмарс, на честь якого приз потім був названий.

Претенденти на приз за спортивну поведінку:

  • Джарретт Аллен (Клівленд);
  • Доріан Фінні-Сміт (Лейкерс);
  • Шай Гілджес-Александер (Оклахома);
  • Джру Холідей (Бостон);
  • Кайрі Ірвінг (Даллас);
  • Франц Вагнер (Орландо).

Це щорічний приз гравцеві НБА, який демонструє протягом регулярного сезону максимально коректну поведінку на майданчику, уособлюючи принцип фейр-плей і демонструючи ідеали в спорті.

Рекордсменом за кількістю отриманих кубків Джо Дюмарса є все той же Майк Конлі, який вигравав нагороду чотири рази. Чинним володарем трофею є захисник Філадельфії Тайріз Мексі.

Раніше стало відомо, що один з претендентів на звання найціннішого гравця року, а саме Нікола Йокич, провів чи не найкращий матч у своїй кар''єрі.

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