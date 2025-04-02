НБА визначила фіналістів на нагороду найкращого одноклубника року та приз за спортивну поведінку
НБА оприлюднила імена баскетболістів, які потрапили до списку фіналістів на дві сезонні нагороди.
Ці імена були опубліковані в соцмережах.
Першими стали відомими гравці, які претендують на нагороду найкращому одноклубнику року імені Тваймена-Стоукса.
Претенденти на нагороду найкращому одноклубнику:
- Стівен Адамс (Х'юстон);
- Ніколя Батюм (Кліпперс);
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк);
- Стефен Каррі (Голден Стейт);
- Тобаяс Гарріс (Детройт);
- Ел Хорфорд (Бостон);
- Джарен Джексон-молодший (Мемфіс);
- Джеймс Джонсон (Індіана);
- ДеАндре Джордан (Денвер);
- Брук Лопес (Мілуокі);
- Донован Мітчелл (Клівленд);
- Джейлін Вільямс (Оклахома).
Трофей названий на честь Джека Тваймана та Моріса Стоукса. Вони разом грали в команді Рочестер/Цинциннаті Роялз (нинішні Сакраменто Кінгз) з 1955 по 1958 рік, поки кар'єра Стоукса не обірвалася після того, як він отримав травму голови від падіння під час гри проти Міннеаполіс Лейкерс (Лос-Анджелес Лейкерс).
Пізніше Стоукс був паралізований через посттравматичну енцефалопатію – травму мозку, яка пошкоджує центр управління рухами. Твайман став його законним опікуном і адвокатом до самої смерті Стоукса у 1970 році.
Нагороду присуджують найкращому одноклубнику, який демонстрирует самовіддану гру, прихильність і відданість своїй команді. Переможця визначають шляхом голосування серед баскетболістів ліги.
Вперше найкращий одноклубник року був нагороджений у 2013 році, це звання отримав Чонсі Біллапс, нинішній тренер Портленда. Рекорд за кількістю перемог в номінації належить зіхиснику Бостона Джру Холідею (3 рази). Чинним володарем є розігруючий Міннесоти Майк Конлі (вигравав два рази).
Також НБА визначила шістьох претендентів на приз за спортивну поведінку. Вперше нагорода була вручена за підсумками сезону-1995/96. Її першим лауреатом став Джо Дюмарс, на честь якого приз потім був названий.
Претенденти на приз за спортивну поведінку:
- Джарретт Аллен (Клівленд);
- Доріан Фінні-Сміт (Лейкерс);
- Шай Гілджес-Александер (Оклахома);
- Джру Холідей (Бостон);
- Кайрі Ірвінг (Даллас);
- Франц Вагнер (Орландо).
Це щорічний приз гравцеві НБА, який демонструє протягом регулярного сезону максимально коректну поведінку на майданчику, уособлюючи принцип фейр-плей і демонструючи ідеали в спорті.
Рекордсменом за кількістю отриманих кубків Джо Дюмарса є все той же Майк Конлі, який вигравав нагороду чотири рази. Чинним володарем трофею є захисник Філадельфії Тайріз Мексі.
Раніше стало відомо, що один з претендентів на звання найціннішого гравця року, а саме Нікола Йокич, провів чи не найкращий матч у своїй кар''єрі.