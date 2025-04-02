НБА визначила фіналістів на нагороду найкращого одноклубника року та приз за спортивну поведінку

НБА оприлюднила імена баскетболістів, які потрапили до списку фіналістів на дві сезонні нагороди.

Ці імена були опубліковані в соцмережах.

Першими стали відомими гравці, які претендують на нагороду найкращому одноклубнику року імені Тваймена-Стоукса.

Претенденти на нагороду найкращому одноклубнику:

Стівен Адамс (Х'юстон);

Ніколя Батюм (Кліпперс);

Джейлен Брансон (Нью-Йорк);

Стефен Каррі (Голден Стейт);

Тобаяс Гарріс (Детройт);

Ел Хорфорд (Бостон);

Джарен Джексон-молодший (Мемфіс);

Джеймс Джонсон (Індіана);

ДеАндре Джордан (Денвер);

Брук Лопес (Мілуокі);

Донован Мітчелл (Клівленд);

Джейлін Вільямс (Оклахома).

The finalists for the 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.



The annual honor recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to team.… pic.twitter.com/WPMGJxUS4d — NBA (@NBA) April 2, 2025

Трофей названий на честь Джека Тваймана та Моріса Стоукса. Вони разом грали в команді Рочестер/Цинциннаті Роялз (нинішні Сакраменто Кінгз) з 1955 по 1958 рік, поки кар'єра Стоукса не обірвалася після того, як він отримав травму голови від падіння під час гри проти Міннеаполіс Лейкерс (Лос-Анджелес Лейкерс).

Пізніше Стоукс був паралізований через посттравматичну енцефалопатію – травму мозку, яка пошкоджує центр управління рухами. Твайман став його законним опікуном і адвокатом до самої смерті Стоукса у 1970 році.

Нагороду присуджують найкращому одноклубнику, який демонстрирует самовіддану гру, прихильність і відданість своїй команді. Переможця визначають шляхом голосування серед баскетболістів ліги.

Вперше найкращий одноклубник року був нагороджений у 2013 році, це звання отримав Чонсі Біллапс, нинішній тренер Портленда. Рекорд за кількістю перемог в номінації належить зіхиснику Бостона Джру Холідею (3 рази). Чинним володарем є розігруючий Міннесоти Майк Конлі (вигравав два рази).

Також НБА визначила шістьох претендентів на приз за спортивну поведінку. Вперше нагорода була вручена за підсумками сезону-1995/96. Її першим лауреатом став Джо Дюмарс, на честь якого приз потім був названий.

Претенденти на приз за спортивну поведінку:

Джарретт Аллен (Клівленд);

Доріан Фінні-Сміт (Лейкерс);

Шай Гілджес-Александер (Оклахома);

Джру Холідей (Бостон);

Кайрі Ірвінг (Даллас);

Франц Вагнер (Орландо).

The finalists for the 2024-25 NBA Sportsmanship Award.



The annual honor recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. Current NBA players will select the winner from these six finalists (one finalist from each NBA division). #NBAAwards pic.twitter.com/wY3NUss1bF — NBA (@NBA) April 2, 2025

Це щорічний приз гравцеві НБА, який демонструє протягом регулярного сезону максимально коректну поведінку на майданчику, уособлюючи принцип фейр-плей і демонструючи ідеали в спорті.

Рекордсменом за кількістю отриманих кубків Джо Дюмарса є все той же Майк Конлі, який вигравав нагороду чотири рази. Чинним володарем трофею є захисник Філадельфії Тайріз Мексі.

Раніше стало відомо, що один з претендентів на звання найціннішого гравця року, а саме Нікола Йокич, провів чи не найкращий матч у своїй кар''єрі.