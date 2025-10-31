Власники клубів НБА одноголосно схвалили продаж Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів

Вчора, 30 жовтня, відбулося засідання ради керівників НБА, під час якого продаж Лос-Анджелес Лейкерс отримав одноголосне схвалення.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, одразу після цього новий власник ЛАЛ Марк Волтер негайно уклав угоду про придбання франшизи у родини Басс за 10 мільярдів доларів.

"Лос-Анджелес Лейкерс – одна з найвідоміших франшиз у всьому спорті, що визначається історією досконалості та невпинним прагненням до величі. Мало які команди мають спадщину та глобальний вплив Лейкерс, і для нас велика честь працювати разом із Джині Басс, оскільки ми підтримуємо цю досконалість та встановлюємо стандарт успіху в цю нову еру, як на майданчику, так і поза ним. Я також хочу подякувати та привітати Джині Басс та родину Басс із 46 роками трансформаційного лідерства та служіння. Хоча ця історична угода передає мені контрольний пакет акцій родини Басс у Лейкерс, я радий, що Джині залишиться президентом клубу та активним і залученим членом нашої ліги", – заявив Волтер після угоди.

Марк Волтер став міноритарним власником Лос-Анджелес Лейкерс у 2021 році. У червні цього року 65-річний американець домовився з Джині Басс про придбання мажоритарного пакету акцій клубу за 10 мільярдів доларів, що стало новим рекордом для світового спорту.

Варто зазначити, що Джині Басс збереже за собою 15% акцій Лейкерс та посаду президента клубу щонайменше на п'ять наступних років. Вона контролюватиме щоденні операції "в найближчому майбутньому".

"За останнє десятиліття я добре познайомилася з Марком – спочатку як з бізнесменом, потім як з другом, а тепер як з колегою. Він неодноразово демонстрував свою відданість справі здобуття чемпіонських титулів у Лос-Анджелесі, і від імені вболівальників Лейкерс у всьому світі я неймовірно рада тому, що готує нам майбутнє", – сказала Джині.

Тепер Марк Волтер володіє однією з найцінніших колекцій професійних спортивних франшиз у світі. Окрім Лейкерс, він є мажоритарним власником Лос-Анджелес Доджерс (МЛБ) та Лос-Анджелес Спаркс (ЖНБА). До того ж, його інвестиційна група TWG Global володіє тенісним Кубком Біллі Джин Кінг, командою Формули-1 Каділлак та Професійною жіночою хокейною лігою. Волтер також є співвласником футбольного клубу Челсі (Англія).

Нагадаємо, що угода з продажу Лос-Анджелес Лейкерс побила рекорд Бостон Селтікс, яких у березні цього року продали за 6,1 мільярда.