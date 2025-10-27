Суми з десятьма нулями: на НБА можуть подати позови через скандал із нелегальними ставками

НБА незабаром може зіткнутися з мільярдними позовами після великої справи про незаконні азартні ігри, у якій фігурують захисник Маямі Террі Розір і головний тренер Портленда Чонсі Біллапс.

Про це повідомляє The New York Post.

Експерти з права та ігор попередили, що найкраща ліга світу незабаром може зіткнутися з масовими позовами (потенційно на мільярди доларів), оскільки вона має справу з поглибленням кризи азартних ігор, у якій були спіймані Розір і Біллапс.

Президент Міжнародної асоціації магістрів ігрового права Марк Данбар розповів, що НБА може зазнати величезних фінансових і репутаційних втрат.

"Ризик для ліги, захищаючи це і всі пов'язані з цим доміно, включно із загальною цілісністю бренду, безумовно, становить 9-значну суму, а може і 10-значну. Я не здивуюся, якщо позов буде подано до цієї п'ятниці", - сказав Данбар.

Нагадаємо, що Террі Розір і Чонсі Біллапс були заарештовані під час федерального розслідування. Прокурори висунули звинувачення 31 особі, включно з Розіром і Біллапсом.

Згідно з судовими документами, Террі Розір нібито давав поради щодо ставок на основі інсайдерської інформації про травми, тоді як Чонсі Біллапса звинувачують у сприянні просуванню таємно підтасованих покерних ігор із високими ставками.

У документах також стверджується, що тренер Портленда попереджав гравців, що його команда планує "провалити" гру, хоча йому не було висунуто звинувачень у зв'язку з цим конкретним пунктом.

Раніше стало відомо, що Конгрес США викликав "на килим" комісара НБА Адама Сільвера через арешти Розіра і Біллапса.