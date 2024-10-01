Михайлюк: В Юті я збираюся бути хорошим товаришем по команді

Український захисник Святослав Михайлюк розповів про цілі, яких він хоче досягати разом із Ютою. Спортсмен бажає бути хорошим партнером по команді

Про це він розповів на Youtube-каналі KSL Sports.

"Я чув багато чудових речей про організацію Джаз і місто. Я відчував, що отримаю хорошу можливість, тому рішення про перехід було досить простим і легким.

Я був у багатьох командах. Моя роль полягала в тому, щоб кидати м’яч. Всі знають, що це моя сильна сторона. Тому в Юті я збираюся "розтягувати майданчик", виходити на відкриті позиції, допомагати партнерам виконувати свою роботу, бути хорошим товаришем по команді, наполегливо працювати, приймати розумні рішення на паркеті та просто бути цінною опцією в складі", – сказав Михайлюк.