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Михайлюк: В Юті я збираюся бути хорошим товаришем по команді

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 16:25
Михайлюк: В Юті я збираюся бути хорошим товаришем по команді
Святослав Михайлюк
nba

Український захисник Святослав Михайлюк розповів про цілі, яких він хоче досягати разом із Ютою. Спортсмен бажає бути хорошим партнером по команді

Про це він розповів на Youtube-каналі KSL Sports.


"Я чув багато чудових речей про організацію Джаз і місто. Я відчував, що отримаю хорошу можливість, тому рішення про перехід було досить простим і легким.

Я був у багатьох командах. Моя роль полягала в тому, щоб кидати м’яч. Всі знають, що це моя сильна сторона. Тому в Юті я збираюся "розтягувати майданчик", виходити на відкриті позиції, допомагати партнерам виконувати свою роботу, бути хорошим товаришем по команді, наполегливо працювати, приймати розумні рішення на паркеті та просто бути цінною опцією в складі", – сказав Михайлюк.

Нагадаємо, у минулому сезоні Святослав Михайлюк виступав за Бостон Селтікс. Команда стала чемпіоном НБА. Напередодні генеральний менеджер Юта Джаз Джастін Занік висловився про підписання Михайлюка.

Раніше український центровий Дмитро Скапінцев підписав негарантований контракт із Бостоном.

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