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Ми можемо отримати з нього користь: менеджер Юти пояснив причину підписання Михайлюка

Олексій Мурзак — 28 вересня, 16:40
Ми можемо отримати з нього користь: менеджер Юти пояснив причину підписання Михайлюка
Святослав Михайлюк
nba

Генеральний менеджер клубу НБА Юта Джаз Джастін Занік висловився про підписання українського захисника Святослава Михайлюка в міжсезоння.

Його цитує пресслужба NBA.

"Святослав Михайлюк виступав в НБА не так вже й багато, але йому все ще 27 років. Він трохи похитнувся, але має справжні атлетичні навички, вміє кидати. Я думаю, що його підписання може стати позитивним, ми можемо отримати з нього користь", – зазначив Занік.

Менеджер додав, що клуб підписав українця, що той допомагав молодим гравцям.

"Ми підписали Михайлюка, Патріка Міллза і Дрю Юбенкса, щоб вони допомагали нашим молодим гравцям стати професіоналами в цій лізі", – заявив Занік.

Нагадаємо, у минулому сезоні Святослав Михайлюк виступав за Бостон Селтікс. Команда стала чемпіоном НБА.

Раніше український центровий Дмитро Скапінцев підписав негарантований контракт із Бостоном.

NBA Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

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