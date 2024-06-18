Бостон Михайлюка переміг Даллас та став чемпіоном НБА

Бостон здобув перемогу над Далласом у п'ятому матчі фінальної серії плей-оф та став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації сезону-2023/24.

Зустріч завершилася з рахунком 106:88.

Cелтікс вдалось відірватися від своїх суперників на 10 очок наприкінці першої чверті. Впродовж всього поєдинку "кельти" тримали Маверікс на комфортній відстані, а фінальна сирена зафіксувала перемогу Бостона з різницею у 18 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Селтікс Джейсон Тейтум, який набрав 31 очко, 8 підбирань та 11 передач.

Український захисник Бостона Святослав Михайлюк зіграв на майданчику лише 38 секунд. За цей час зробив одне підбирання.

НБА — плей-оф

Фінал, 18 червня

Бостон — Даллас 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

(Рахунок у серії 4:1)

Відтак Бостон виграв 17-те чемпіонство в історії клубу та встановив новий рекорд НБА за цим показником. У Лос-Анджелес Лейкерс 16 трофеїв.

Михайлюк став другим українцем в історії, який тріумфував у лізі. До цього це вдавалось лише Стасу Медведенко, який став дворазовим переможцем НБА у складі Лейкерс у 2001 та 2002 роках.