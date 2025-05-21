Оклахома розгромила Міннесоту в першому матчі фіналу Західної конференції НБА

У ніч на 21 травня стартував фінал Західної конференції Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Оклахома вдома здолала Міннесоту з рахунком 114:88.

"Вовки" краще провели першу половину – 48:44. Здавалося, що Міннесота втримає перевагу, адже мала на кілька днів відпочинку більше.

Втім, гравці Тандер у третій та четвертій чверті показали себе найкращим чином. Колектив Кріса Фінча провалювався в захисті, а в нападі перестало працювати майже все.

Найкращими у складі переможців стали Шай Гілджес-Александер (31 очко + 9 передач) і Джейлен Вільямс (19 очок + 5 перехоплень). У складі гостей варто відзначити Джуліуса Рендла, який набрав 28 очок і зробив 8 підбирань.

НБА – плейоф

21 травня

Оклахома – Міннесота 114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)

Скриншот espn.com

Скриншот espn.com

Нагадаємо, НБА назвала імена баскетболістів, які увійшли до першої та другої символічних збірних новачків за підсумками регулярного сезону-2024/25.