Халібертон запросив на матч фіналу Східної конференції фаната, якого побили сміттям у Нью-Йорку

Зірка Індіани Тайріз Халібертон влаштує зустріч з одноклубниками для фаната, якого в Нью-Йорку побили пакетом зі сміттям.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст побував на "Шоу Пета МакАфі", де він поговорив з Гансом Пересом, пожежним та за сумісництвом багаторічним фанатом Пейсерс, який став героєм недавніх новин.

17 травня Перес перебував у Нью-Йорку, коли місцеві Нікс закрили серію з Бостоном та вийшли до фіналу Східної конференції, де вони зустрінуться з Індіаною.

В Мережі з'явилося відео, в якому Перес у джерсі Халібертона був оточений фанатами Нікс. Він отримав кілька ударів пакетом зі сміттям, після чого продовжив йти вулицею.

Під час розмови Халібертон запросив вболівальника на четвертий матч майбутньої серії, який проходитиме в Індіанаполісі.

"Я особисто хочу привезти тебе і ще когось на четверту гру в Індіану. Я привезу вас, хлопці, сюди, поселю, дістану вам місця на гру. Всі в нашій організації хочуть переконатися, що про тебе подбали. Це все, про що ми говорили, всі бачили відео. Тому ми хочемо привезти тебе сюди, і я дуже радий цьому", – сказав Халібертон.

“I personally wanna bring you and a plus one out to Indiana for game four..



Everybody in our organization wants to make sure that you’re taken care of” ~ @TyHaliburton22 #PMSLive https://t.co/QN7dTplbIw pic.twitter.com/B8y1iqVO02 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 19, 2025

Перший матч фінальної серії плейоф Східної конфереції НБА між Нью-Йорком та Індіаною відбудеться в ніч на завтра, 22 травня. Гра розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.

Сьогодні, 21 травня, стартувала серії Західної конференції, де зустрілися Оклахома та Міннесота.