46 очок Ірвінга не врятували Даллас від поразки, Сакраменто Леня програв Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 29 грудня відбулося 9 матчів у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Даллас Маверікс без травмованих Луки Дончича та Дерека Лайвлі, а також без Наджі Маршалла та Пі Джея Вашингтона, які отримали дискваліфікацію за бійку, поступився Портленду. Не допомогли "жеребцям" і 46 очок Кайрі Ірвінга.

Сакарменто Кінгз у першому матчі без Майка Брауна програв Лейкерс. Український центровий "королів" за 11 хвилин набрав 3 очки.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

29 грудня

Атланта – Маямі 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, ​​27:26)

Шарлотт – Оклахома-Сіті 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

Вашингтон – Нью-Йорк 132:136 OT (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

Чикаго – Мілуокі 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

Голден Стейт – Фінікс 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)

Денвер – Детройт 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)

Юта – Філадельфія 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)

Портленд – Даллас 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)

Лейкерс – Сакраменто 132:122 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)

Нагадаємо, Чемпіону з власних джерел стало відомо, хто є фаворитом на посаду головного тренера збірної України з баскетболу.