Стало відомо, хто може очолити національну збірну України

Головний тренер БК Запоріжжя Валерій Плеханов найближчим часом може очолити чоловічу національну збірну України з баскетболу.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел, близьких до збірної.

У березні цього року 52-річний тренер очолив молодіжну збірну України U-20. Під його керівництвом молодіжка стала другою на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, який проходив у Пітешті (Румунія). Тим самим, команда U-20 гарантувала собі повернення до елітного Дивізіону А.

Також досвідчений наставник був у тренерському штабі національної збірної, яку очолював Айнарс Багатскіс.

Нагадаємо, з посади головного тренера був звільнений Віталій Степановський, під керівництвом якого збірна виграла всього два матчі з восьми.

Головним аргументом для звільнення тренера стали чотири поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.

Завершальні матчі кваліфікації Євробаскету-2025 збірна України зіграє проти Словенії та Португалії.