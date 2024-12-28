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Від одного до чотирьох матчів: НБА дискваліфікувала учасників бійки у поєдинку між Фініксом та Далласом

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 22:47
Від одного до чотирьох матчів: НБА дискваліфікувала учасників бійки у поєдинку між Фініксом та Далласом
Бійка на матчі Фінікс - Даллас
НБА

НБА оголосила про строк дискваліфікацій для учасників бійки в матчі між Далласом та Фініксом.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Так, представник Маверікс Наджі Маршалл пропустить наступні чотири матчі. Форвард завдав удару Нуркичу у відповідь на його ляпас.

Сам Юсуфа отримав три гри дискваліфікації. Окрім того, Пі Джей пропустить одну гру в межах НБА через "ескалацію конфлікту".

Зазначимо, що сам поєдинок завершився перемогою Далласа із рахунком 98:89.

Раніше повідомлялось, що будинок головної зірки Маверікс пограбували.

Маршалл Фінікс Даллас Маверікс

Даллас Маверікс

Будинок зірки Далласа пограбували
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