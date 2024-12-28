Від одного до чотирьох матчів: НБА дискваліфікувала учасників бійки у поєдинку між Фініксом та Далласом

НБА оголосила про строк дискваліфікацій для учасників бійки в матчі між Далласом та Фініксом.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LM3YA6ntXW — NBA Communications (@NBAPR) December 28, 2024

Так, представник Маверікс Наджі Маршалл пропустить наступні чотири матчі. Форвард завдав удару Нуркичу у відповідь на його ляпас.

Сам Юсуфа отримав три гри дискваліфікації. Окрім того, Пі Джей пропустить одну гру в межах НБА через "ескалацію конфлікту".

JUSUF NURKIC & NAJI MARSHALL JUST THREW DOWN ON THE COURT! PUNCHES THROWN! 😳🍿



Nurkic elbowed Daniel Gafford, then exchanged words with Marshall & Nurkic threw the first punch!



Suspensions coming? 🤔 pic.twitter.com/iOkXXg4jsS — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 28, 2024

Зазначимо, що сам поєдинок завершився перемогою Далласа із рахунком 98:89.

Раніше повідомлялось, що будинок головної зірки Маверікс пограбували.