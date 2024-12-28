Від одного до чотирьох матчів: НБА дискваліфікувала учасників бійки у поєдинку між Фініксом та Далласом
Бійка на матчі Фінікс - Даллас
НБА
НБА оголосила про строк дискваліфікацій для учасників бійки в матчі між Далласом та Фініксом.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Так, представник Маверікс Наджі Маршалл пропустить наступні чотири матчі. Форвард завдав удару Нуркичу у відповідь на його ляпас.
Сам Юсуфа отримав три гри дискваліфікації. Окрім того, Пі Джей пропустить одну гру в межах НБА через "ескалацію конфлікту".
Зазначимо, що сам поєдинок завершився перемогою Далласа із рахунком 98:89.
Раніше повідомлялось, що будинок головної зірки Маверікс пограбували.