Власник Далласа – про Дончича: Якщо ти не працюєш як Джордан або Браянт, тобі не місце в нашій команді

Один з власників Даллас Маверікс Патрік Дюмон дав свій перший коментар після того, як організація влаштувала обмін Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова американського бізнесмена наводить The Dallas Morning News.

"Важко приймати складні рішення. Але коли ви хочете досягти досконалості в організації, ви повинні приймати складні рішення. На мою думку, команди перемагають завдяки цілеспрямованості, правильному характеру, правильній культурі та відданості, щоб працювати якомога старанніше для досягнення переможного результату в чемпіонаті. Якщо ви цього не робите, ви програєте. Якщо ви подивитеся на великих гравців ліги, людей, з якими ми з вами виросли: Майкл Джордан, Ларрі Берд, Кобі Браянт, Шакіл О'Ніл – вони працювали дуже наполегливо, щодня, з єдиною метою – перемогти. І якщо у вас цього немає, то нічого не вийде. І якщо у вас цього немає, ви не повинні бути частиною Даллас Маверікс", – сказав Дюмон.

На початку лютого генеральний менеджер Далласа Ніко Гаррісон прийняв рішення обміняти Луку Дончича в Лейкерс. Замість 25-річного словенця Маверікс отримали Ентоні Девіса.

Раніше ексвласник техасців Марк К'юбан у розмові із засновником Microsoft Біллом Гейтсом вперше прокоментував те, що його команда розсталася із франчайз-гравцем.