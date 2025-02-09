К'юбан – про обмін Дончича на Девіса: Даллас замінив Windows 11 на Windows 10

Колишній власник Далласа Марк К'юбан під час розмови із засновником Microsoft Біллом Гейтсом вперше публічно прокоментував обмін Луки Дончича в Лейкерс.

Слова 66-річного бізнесмена наводить BasketNews.

"У мене був важкий тиждень. І тому я хотів почати з питання, тому що ви бували в унікальних ситуаціях, і, можливо, ви можете допомогти.

Якби після того, як ви пішли з Microsoft, ви дізналися, що (колишній генеральний директор Microsoft) Стів Балмер обміняв Windows 11 – нову популярну операційну систему – на Windows 10, яка входить до Зали слави, але є старішою операційною системою, що б ви зробили?", – жартома запитав К'юбан.