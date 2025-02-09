К'юбан – про обмін Дончича на Девіса: Даллас замінив Windows 11 на Windows 10
Колишній власник Далласа Марк К'юбан під час розмови із засновником Microsoft Біллом Гейтсом вперше публічно прокоментував обмін Луки Дончича в Лейкерс.
Слова 66-річного бізнесмена наводить BasketNews.
"У мене був важкий тиждень. І тому я хотів почати з питання, тому що ви бували в унікальних ситуаціях, і, можливо, ви можете допомогти.
Якби після того, як ви пішли з Microsoft, ви дізналися, що (колишній генеральний директор Microsoft) Стів Балмер обміняв Windows 11 – нову популярну операційну систему – на Windows 10, яка входить до Зали слави, але є старішою операційною системою, що б ви зробили?", – жартома запитав К'юбан.
"Можливо, мені доведеться сховатися від преси", – відповів Гейтс з посмішкою.
"Я знаю ще кількох людей, які опинилися в такій ситуації", – сказав К'юбан, викликавши сміх серед аудиторії.
К'юбан мав міцні стосунки з Дончичем, слідкував за ним під час його виступів за збірну Словенії. Американець був присутній на Євробаскеті-2022, спостерігаючи за грою Луки з перших рядів арени у Німеччині.