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К'юбан – про обмін Дончича на Девіса: Даллас замінив Windows 11 на Windows 10

Олексій Погорелов — 9 лютого 2025, 20:01
Марк К'юбан та Лука Дончич
Марк К'юбан та Лука Дончич
Bleacher Report

Колишній власник Далласа Марк К'юбан під час розмови із засновником Microsoft Біллом Гейтсом вперше публічно прокоментував обмін Луки Дончича в Лейкерс.

Слова 66-річного бізнесмена наводить BasketNews.

"У мене був важкий тиждень. І тому я хотів почати з питання, тому що ви бували в унікальних ситуаціях, і, можливо, ви можете допомогти.

Якби після того, як ви пішли з Microsoft, ви дізналися, що (колишній генеральний директор Microsoft) Стів Балмер обміняв Windows 11 – нову популярну операційну систему – на Windows 10, яка входить до Зали слави, але є старішою операційною системою, що б ви зробили?", – жартома запитав К'юбан.

"Можливо, мені доведеться сховатися від преси", – відповів Гейтс з посмішкою.
"Я знаю ще кількох людей, які опинилися в такій ситуації", – сказав К'юбан, викликавши сміх серед аудиторії.
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К'юбан мав міцні стосунки з Дончичем, слідкував за ним під час його виступів за збірну Словенії. Американець був присутній на Євробаскеті-2022, спостерігаючи за грою Луки з перших рядів арени у Німеччині.

Нагадаємо, що на сьомий сезон в НБА Лука Дончич був обміняний в Лейкерс на Ентоні Девіса.
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Лука Дончич

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