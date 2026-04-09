Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лідер Дніпра увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за кількістю реалізованих триочкових

Олександр Булава — 9 квітня 2026, 19:48
Лідер Дніпра увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за кількістю реалізованих триочкових
Максим Закурдаєв
ФБУ

Захисник Дніпра піднявся у топ-3 в історії Суперліги за реалізованими триочковими кидками.

Про це повідомляє ФБУ.

Напередодні Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у плейоф Суперліги. За підсумком протистояння одразу двоє гравців дніпрян піднялись на одну позицію в історичному рейтингу Суперліги за реалізованими триочковими.

Захисник Максим Закурдаєв піднявся на третє місце в історичному рейтингу, обійшовши Олександра Мішулу. Наразі йому бракує лише шести точних дальніх кидків до позначки в 600 реалізованих триочкових.

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко у двох матчах проти Черкаських Мавп реалізував чотири триочкові та вийшов на одноосібне сьоме місце в історичному рейтингу Суперліги, випередивши Віталія Мальчевського.

Десять найкращих гравців за реалізованими триочковими:

  1. Олександр Кольченко – 677 реалізованих кидків (457 матчів)
  2. Олексій Онуфрієв – 633 (375)
  3. Максим Закурдаєв – 594 (385)
  4. Олександр Мішула – 587 (295)
  5. Руслан Отверченко – 488 (300)
  6. Олександр Рибалко – 477 (304)
  7. Станіслав Тимофеєнко – 460 (552)
  8. Віталій Мальчевський – 456 (344)
  9. Дмитро Глєбов – 443 (450)
  10. Ростислав Кривич – 427 (202)

Раніше у півфінал вийшли Харківські Соколи, які вдруге здолала Ніко-Баскет.

Напередодні Говерла перемогла Рівне у другому матчі, зрівнявши рахунок у серії.

