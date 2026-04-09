Лідер Дніпра увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за кількістю реалізованих триочкових
Захисник Дніпра піднявся у топ-3 в історії Суперліги за реалізованими триочковими кидками.
Про це повідомляє ФБУ.
Напередодні Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у плейоф Суперліги. За підсумком протистояння одразу двоє гравців дніпрян піднялись на одну позицію в історичному рейтингу Суперліги за реалізованими триочковими.
Захисник Максим Закурдаєв піднявся на третє місце в історичному рейтингу, обійшовши Олександра Мішулу. Наразі йому бракує лише шести точних дальніх кидків до позначки в 600 реалізованих триочкових.
Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко у двох матчах проти Черкаських Мавп реалізував чотири триочкові та вийшов на одноосібне сьоме місце в історичному рейтингу Суперліги, випередивши Віталія Мальчевського.
Десять найкращих гравців за реалізованими триочковими:
- Олександр Кольченко – 677 реалізованих кидків (457 матчів)
- Олексій Онуфрієв – 633 (375)
- Максим Закурдаєв – 594 (385)
- Олександр Мішула – 587 (295)
- Руслан Отверченко – 488 (300)
- Олександр Рибалко – 477 (304)
- Станіслав Тимофеєнко – 460 (552)
- Віталій Мальчевський – 456 (344)
- Дмитро Глєбов – 443 (450)
- Ростислав Кривич – 427 (202)
Раніше у півфінал вийшли Харківські Соколи, які вдруге здолала Ніко-Баскет.
Напередодні Говерла перемогла Рівне у другому матчі, зрівнявши рахунок у серії.