Лідер Дніпра увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за кількістю реалізованих триочкових

Захисник Дніпра піднявся у топ-3 в історії Суперліги за реалізованими триочковими кидками.

Про це повідомляє ФБУ.

Напередодні Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у плейоф Суперліги. За підсумком протистояння одразу двоє гравців дніпрян піднялись на одну позицію в історичному рейтингу Суперліги за реалізованими триочковими.

Захисник Максим Закурдаєв піднявся на третє місце в історичному рейтингу, обійшовши Олександра Мішулу. Наразі йому бракує лише шести точних дальніх кидків до позначки в 600 реалізованих триочкових.

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко у двох матчах проти Черкаських Мавп реалізував чотири триочкові та вийшов на одноосібне сьоме місце в історичному рейтингу Суперліги, випередивши Віталія Мальчевського.

Десять найкращих гравців за реалізованими триочковими:

Олександр Кольченко – 677 реалізованих кидків (457 матчів) Олексій Онуфрієв – 633 (375) Максим Закурдаєв – 594 (385) Олександр Мішула – 587 (295) Руслан Отверченко – 488 (300) Олександр Рибалко – 477 (304) Станіслав Тимофеєнко – 460 (552) Віталій Мальчевський – 456 (344) Дмитро Глєбов – 443 (450) Ростислав Кривич – 427 (202)

