Харківські Соколи вдруге перемогли Ніко-Баскет та стали першими півфіналістами плейоф Суперліги

У середу, 8 квітня, відбувся другий матч чвертьфінальної серії Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи вдруге перемогла Ніко-Баскет.

Зустріч завершилася з рахунком 98:88.

Таким чином, харківський клуб став першим учасником 1/2 фіналу. У першому матчі Соколи переграли суперника з рахунком 89:81.

У переможців найкращим став Андрій Хохоник, який набрав 19 очок та зробив 5 підбирань. А загалом найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник Ніко-Баскета Богдан Лук'ян, у доробку якого 22 очки.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, другий матч, 8 квітня

Ніко-Баскет – Харківські Соколи 88:98 (19:21, 28:25, 22:22, 19:30)

Напередодні Говерла перемогла Рівне у другому матчі плейоф Суперліги, зрівнявши рахунок у серії.